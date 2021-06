Enrico Papi torna a Mediaset, lo sfogo: “Scorrettezze da colleghi potenti”

Enrico Papi è entusiasta di tornare a Mediaset ma non ha dimenticato di scagliare una frecciatina infuocata contro i suoi ex colleghi.

Enrico Papi torna alla conduzione di Scherzi a Parte su Mediaset, e per la prima volta si è lasciato andare confessando di aver sofferto di bullismo e scorrettezze da parti di alcuni colleghi.

Enrico Papi: le scorrettezze dei colleghi

Dopo un lungo periodo lontano dal piccolo schermo, Enrico Papi tornerà a Mediaset: lui stesso ha confessato di essere entusiasta per esser stato di nuovo scelto per la guida di Scherzi a Parte.

Papi ha anche dichiarato di essere entrato in tv ancora giovane e single, e di esserne uscito con una vita particolarmente diversa: “Sono entrato giovane e single (a Mediaset, ndr), sono uscito sposato e con due figlie”, ha ammesso. Il celebre conduttore tv ha anche scagliato una frecciatina contro alcuni colleghi di cui in passato avrebbe sofferto bullismo e scorrettezze, fino a spingersi a voler dare le proprie dimissioni: “I colleghi potenti, quando possono, non rinunciano mai alle scorrettezze.

Ma le dirò: non porto rancore. Tornassi indietro mi batterei fino all’ultimo per non assecondare le dimissioni”, ha ammesso, e ancora: “Anche se vanno male alcuni continuano a lavorare, mentre altri per mezzo punto di share in meno alzano i tacchi e se ne vanno”.

Enrico Papi: la tragica morte della madre

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per il conduttore, che a settembre ha perso sua madre. “Un dolore che difficilmente riuscirò a colmare, tanto che da quel giorno è cambiata la mia visione della vita”, ha dichiarato.

Quando la donna era scomparsa il conduttore le aveva dedicato un tenero e commovente messaggio via social, dove aveva scritto: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene.”

Enrico Papi: la vita privata

Nonostante le difficoltà vissute nell’ultimo anno Enrico Papi ha potuto sempre fare affidamento su sua moglie, Raffaella Schifino, con cui è convolato a nozze nel 1998. I due hanno due figli, Rebecca e Iacopo, e dai primi anni 2000 il conduttore si è trasferito con l’intera famiglia in pianta stabile a Miami.