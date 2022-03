Enrico Ruggeri: “La Rivoluzione, il disco sulla mia generazione”

Roma, 15 mar. (askanews) – Esce venerdì 18 marzo “La Rivoluzione” (Anyway Music) il nuovo album di Enrico Ruggeri, un disco che parla di rapporti umani, di sogni adolescenziali e di una generazione che si è scontrata con la vita, rappresentata dallo scatto di copertina, una foto della classe di Ruggeri, anno scolastico ’73/’74.

“La rivoluzione – dice ad askanews – è il racconto del passaggio dall’adolescenza alla vita vera, con tutti i problemi che questo comporta, con un occhio di riguardo alla mia generazione che è una generazione particolare, ovvero i nati alla fine degli anni Cinquanta, inizi anni Sessanta.

Non abbiamo vissuto la parte poetica e romantica del Sessantotto. Siamo passati dal Carosello alle bombe di piazza Fontana. Abbiamo vissuto le Brigate Rosse, il terrorismo, le botte per strada, i lacrimogeni, la parte peggiore della contestazione giovanile. È arrivata l’eroina, poi l’Aids. Ma per contro – prosegue Ruggeri – i sessantenni di oggi sono quelli che bene o male – direi più male che bene – reggono le sorti del mondo”.

Undici brani che delineano un concept album autobiografico, e due featuring: con Francesco Bianconi in “Che ne sarà di noi” e con Silvio Capeccia in “Glam bang”.

Enrico Ruggeri tornerà in concerto da aprile con “La rivoluzione – il tour”. Queste le prime date: 2 aprile al Teatro San Domenico di Crema, 9 aprile al Teatro Nazionale di Milano, 21 aprile al Teatro Ambasciatori di Catania, 26 aprile al Teatro Olimpico di Roma, 30 aprile al Teatro Cavallino Bianco di Galatina (Lecce).

“Quello che mi manca di più sono i concerti. Fin dall’inizio della pandemia – conclude Ruggeri – ho detto che finché non riparte la musica non riparte nulla. Il concerto non è solo uno che canta e qualcuno che lo guarda. È attesa, è condividere le proprie emozioni, è stare insieme, è anche – in tanti casi, spero anche nel mio – una forma d’arte. È il momento di fare concerti”.