Enrico Ruggeri tesserato in Serie D: al Sona sarà compagno di Maicon

Enrico Ruggeri sbarca in Serie D: giocherà – o forse no – con la maglia del Sona.

Il Sona, squadra che milita nel girone B di Serie D, ha tesserato un altro nome di spessore. Pochi mesi fa aveva generato grande clamore l’arrivo in squadra di Maicon. L’ex calciatore dell’Inter e della Roma è un vero e proprio fuoriclasse per la categoria, ma da adesso in poi ci sarà qualcun altro a rubargli la scena.

Si tratta di Enrico Ruggeri. Il cantante ha firmato il suo contratto con la società veneta alla veneranda età di 63 anni.

Il comunicato del Sona

“L’ASD Sona comunica che è stato tesserato – nelle ultime ore della campagna trasferimenti – per la corrente stagione agonistica, il giocatore Enrico “Rouge” Ruggeri, presidente e calciatore della Nazionale cantanti nonché cantante di livello internazionale. L’atleta sarà molto presto a disposizione di mister Damini per gli allenamenti settimanali“.

Questo il bizzarro comunicato apparso sui canali social del club dilettantistico.

Enrico Ruggeri sogna una presenza in Serie D

Adesso Enrico Ruggeri non vede l’ora di potere calcare i campi di Serie D.

Probabilmente il suo sogno è più che altro quello di condividere qualche minuto di gioco con Maicon, di cui è un grande fans. “La costanza paga. Rimango a disposizione del mister“, ha scritto il cantante su Twitter. Il compito di permettergli di coronare un sogno dunque spetta a Damini.