LoveMi, l’evento benefico organizzato da Fedez che unisce la musica alla solidarietà, non è piaciuto a Enrico Silvestrin. L’ex volto di Mtv ha attaccato il rapper, quasi tutti i cantanti che si sono esibiti sul palco e i presenti in Piazza Duomo.

Enrico Silvestrin contro Fedez e LoveMi: volano paroloni

Tramite il suo profilo Twitter, Enrico Silvestrin si è scagliato contro Fedez e il suo LoveMi. L’ex volto di Mtv non ha commentato lo scopo della manifestazione, ovvero raccogliere fondi da donare alla Fondazione Together to go, ma il livello musicale portato in scena dal marito di Chiara Ferragni. Non solo, se l’è presa anche con quanti apprezzano spettacoli simili.

Le parole di Enrico Silvestrin

Silvestrin ha tuonato:

“La venue perfetta del LoveMi è Guantanamo. Anche il pubblico ha l’autotune. Stam***da andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della m***a di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura. Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro. Capisci che sono dei decerebrati quando pensano di venire a difendere il #LoveMi senza capire di avere già perso 3-0 a tavolino. D’altronde…”.

Parole pesanti quelle di Enrico, rivolte a Fedez e al LoveMi ma anche a quanti apprezzano spettacoli simili.

Fedez non replica a Enrico Silvestrin

Fedez, al momento, non ha replicato ad Enrico Silvestrin. Molto probabilmente, il rapper si sta godendo il successo di LoveMi e, con estrema soddisfazione, starà contando i soldi che serviranno per costruire un centro a Milano per la riabilitazione dei bambini affetti da Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.