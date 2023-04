Ennesimo episodio di violenza in uno spot di medicina, con un uomo che entra armato in ospedale e minaccia medici ed infermieri: da quanto si apprende l’energumeno ha fatto irruzione nei locali dell’ospedale Cotugno di Napoli ed è stato fermato dalla sicurezza prima e poi preso in consegna dai carabinieri per una denuncia formale che gli costerà probabilmente un processo. I media regionali spiegano che ci sono stati attimi di vera paura all’ospedale Cotugno di Napoli.

Entra armato in ospedale e minaccia tutti

Tutto è accaduto nei minuti concitati in cui un uomo è entrato armato di forbici. La denuncia di quanto accaduto è toccata come sempre all’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Che in un post social ripreso dai media ha scritto: “Scene di ordinaria follia presso l’ospedale Cotugno di Napoli dove ieri un paziente tossico dipendente, entra come ogni giorno nel nosocomio alla ricerca di un posto per trascorrere la notte”. E ancora: “Ieri non c’era la possibilità di riservargli la solita suite vista collinare ed è andato in escandescenza, ha estratto un paio di forbici ed ha minacciato medici e infermieri”.

Il post di Nessuno tocchi Ippocrate

“È stato bloccato dalle guardie giurate e sono stati allertati i carabinieri. Purtroppo certi soggetti scambiano atti caritatevoli con atti dovuti”. Poi la chiosa con la ferma condanna dell’accaduto: “Bisogna evitare che persone del genere pernottino all’interno degli ospedali, anche perché non è consentito! Un pronto soccorso non si può far carico anche delle problematiche sociali! Ci deve pensare il comune che a quanto pare è assente!“.