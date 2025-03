Entracap guida gli investimenti nella transizione energetica

Rimini, 7 mar. (askanews) – L’Italia oggi è il più grande mercato a livello europeo per i sistemi di accumulo di energia, e tra i più grandi al mondo. Il Paese ha un’occasione unica: diventare un faro a livello globale nella transizione energetica grazie alle rinnovabili e alla capacità di mantenere la rete stabile e sicura attraverso i sistemi di accumulo. In questo contesto, Entracap si propone come partner strategico per chi vuole investire nel settore, offrendo competenze specializzate per il mercato. Come è emerso a un evento organizzato da Key to Energy all’Energy Transition Expo di Rimini.

“Nel mondo dei rinnovabili – spiega Carlalberto Guglielminotti, partner Entracap – energy transition capital – fare investimenti è ormai maturo dal punto di vista tecnologico e finanziario. Nei sistemi di accumulo, invece, è completamente diverso. Per ottenere un investimento profittevole, con un ritorno idealmente a doppia cifra, sono necessarie competenze tecnologiche e industriali specifiche: dalla selezione del sito alla costruzione dell’impianto, fino alla gestione operativa”.

Le competenze offerte da Entracap rispondono alle esigenze specifiche del mercato italiano, che prevede l’installazione di 65 gigawatt di rinnovabili e tra i 50 e 70 gigawattora di sistemi di accumulo nei prossimi anni, per un valore di mercato di decine di miliardi di euro, come ricorda Guglielminotti: “Le competenze di chi ha realizzato impianti, di chi sta sul mercato e di chi combina le competenze di mercato con le competenze tecnologiche, passando per quelle industriali sono competenze vitali per poter fare investimenti profittevoli in un settore complesso ma estremamente remunerativo”.

La transizione energetica in Italia sta accelerando, grazie a un quadro normativo chiaro e alla competitività crescente delle fonti rinnovabili. “La tempesta perfetta è pronta – prosegue -. Il modo in cui Entracap contribuisce da un lato con la piattaforma di investimento, quindi Energy Transition Capital, supportando i fondi di investimento che vogliono investire in transizione e quindi facendo sì che coloro che hanno i capitali siano in grado di mettere a terra gli investimenti con il massimo livello di astrazioni di valore che è quello che interessa ai fondi investimento e dall’altro con la piattaforma industriale Stora andiamo al servizio con dei servizi che eroghiamo a tutti i player che investono già loro e sono già equipaggiati per investire nella tradizione energetica e forniamo tutto quello che gli serve, dalla selezione del sito alle scelte tecnologiche da fare, la costruzione di impianto, la strategia di mercato e di estrazione del valore, sino alle operation e quindi la generazione di energia”.