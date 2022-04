Entrano nel bar e rubano le offerte per i cani abbandonati

Sconcerto nella cittadina di Seregno dove in due entrano in un bar del centro storico e rubano le offerte di un'associazione per i cani abbandonati

Sconcerto a Seregno, dove due sconosciute entrano in un bar e rubano le offerte per i cani abbandonati: è caccia a due donne che avrebbero messo a segno l’indegno furto in un locale del Monzese. Secondo quanto riportato dai media locali le due sarebbero entrate per consumare un caffè ed uscite con la lattina delle offerte per i cani abbandonati che si trovava sul bancone.

Rubano le offerte per i cani abbandonati

Il titolare del locale nel centro storico di Seregno si è accorto del fatto ed ha consegnato le immagini delle telecamere di videosorveglianza alla polizia locale. Le offerte rubate erano a favore di un’associazione di volontariato che si occupa dei cani abbandonati e il titolare del locale ha voluto dire la sua. Perciò ha spiegato a Monza Today: “Sono molto sensibile alle problematiche degli animali, se posso con immenso piacere do una mano a chi si occupa dei cani più sfortunati”.

Polizia locale in cerca di due donne

E ancora: “Questo furto mi ha toccato personalmente e spero che la polizia locale possa risalire alle due donne che lo hanno commesso”. I media spiegano che da prime informazioni a portar via lil contenitore pieno di monetine sarebbero state due donne. Dal canto suo il barista nei prossimi giorni presenterà denuncia alla polizia locale: “È successo tutto in pochissimi istanti: ci hanno distratto e non ci siamo accorti di nulla”.