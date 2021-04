Enula e Leo Gassmann: il gossip sulla loro storia d’amore

I rumors sulla storia d'amore fra Enula e Leo Gassmann si infittiscono: le ultime novità sulla coppia di cantanti

Enula e Leo Gassmann sono stati insieme per oltre due anni, tuttavia una volta entrata nella scuola di Amici la cantante pare abbia iniziato ad avere seri dubbi sulla loro relazione. La giovane artista si è infatti dapprima avvicinata al cantante Esa e poi al ballerino Alessandro, con il quale ci sono stati anche diversi baci.

Tale gesto avrebbe dunque messo del tutto la parola fine alla storia d’amore con il figlio del popolare attore, visto che anche nel giorno della sua eliminazione Enula ha lasciato la scuola del talent con indosso la felpa di Alessandro.

“Non so cosa aspettarmi…” Le prime parole di Enula subito dopo l’eliminazione dalla quarta puntata del Serale di #Amici20… 💚 Sentite qui! https://t.co/SD0ptklfGY — Witty TV (@WittyTV) April 10, 2021

Enula e Leo pare abbiano comunque mantenuto dei buoni rapporti, visto che proprio nei giorni scorsi la cantante si trovava a casa di lui. I due avevano peraltro passato il lockdown insieme nella casa dei genitori dell’ex concorrente di X Factor, per poi passare l’estate sulle spiagge di Porto Ercole in Toscana. Il fidanzamento dei due musicisti non era del resto passato inosservato sui giornali e sui siti di gossip, visto che già fra il 2019 e il 2020 Enula e Leo erano stati paparazzati da due diversi settimanali nazionali.

Enula e Leo Gassmann: ecco cosa scrivevano i giornali di loro quando stavano insiemehttps://t.co/yG1pnuku5N pic.twitter.com/nqUiWpykTA — StraNotizie.it (@StraNotizie) April 15, 2021