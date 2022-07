Enzo Avitabile duetta con Biagio Antonacci in “Fatti miei”

Roma, 7 lug. (askanews) – Esce l’8 luglio “Fatti miei”, il primo singolo che anticipa il nuovo progetto discografico di Enzo Avitabile, fatto d’incontri e di contaminazioni, che uscirà a settembre prossimo. Il brano è stato scritto da Biagio Antonacci appositamente per lui. Un duetto inedito con un sound pop e le due voci che si fondono.

“Fatti miei è un brano solido di grande movinemnto, groove, grande energia e che porta una firma d’eccellenza, Biagio Antonacci, che lo ha scritto per me, a cui mi sono aggiunto con il mio dialetto.

“Fatti miei” non è una frase egoistica, è un invito alla trasparenza, all’autenticità”.

“Nel 1983 esce ‘Meglio soul’, un album incredibile di Enzo, un musicista, un cantautore di raro talento – ha spiegato Antonacci – era un album arrangiato da grandi musicisti, nato e prodotto in una città meravigliosa, Napoli, che da sempre amo alla folla. Quell’album fu per me (che, all’epoca, ero un ragazzo di 20 anni che suonava la batteria e sognava di cantare) una vera ispirazione.

In quel disco c’era la melodia, la batteria, tutto quello che serviva per far crescere il mio sogno di fare questo bellissimo lavoro. Quando Enzo mi ha chiamato chiedendomi una canzone per il suo nuovo album ero felicissimo e ho scritto questo brano di getto, subito dopo aver chiuso il telefono: testo e musica in 10 minuti! Enzo è poi intervenuto scrivendo in napoletano una parte di testo. ‘Fatti miei’ è il risultato di questo nostro incontro artistico e non è una frase egoistica, e nemmeno di chiusura, ma è un’apertura alla sincerità. Io e Enzo siamo dei musicisti sognatori e crediamo che la musica possa far compagnia alla gente, non risolverà mai i loro problemi, ma sicuramente può essere un momento di riflessione e di svago al tempo stesso”.

.