Enzo Miccio, la trasformazione fisica stupisce i fan: "Da Miccio a macho"

Da un anno a questa parte, Enzo Miccio ha del tutto stravolto il suo fisico.

Un tempo era mingherlino, mentre oggi appare con un corpo scolpito, con tanto di tartagura. Davanti alla sua trasformazione, i commenti dei fan sono arrivati puntuali come un orologio svizzero.

Enzo Miccio: la trasformazione fisica stupisce i fan

Enzo Miccio non è più lui. Non è cambiato caratterialmente e nemmeno da un punto di vista di stile, ma il suo corpo è completamente diverso rispetto a qualche tempo fa. Il 2022 è stato per lui l’anno del cambiamento fisico.

Ha lavorato alacremente e i risultati sono evidenti. I fan, però, appaiono ancora stupiti quando Enzo mostra sui social gli addominali scolpiti.

L’ironia dei fan

Via Instagram, Miccio ha condiviso con i fan un video con i momenti più importanti del 2022. Oltre ai matrimoni delle star, come quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Enzo ha postato anche alcune immagini del suo fisico. Sono proprio queste ad aver scatenato l’ironia dei fan: “Da Miccio a macho” oppure “È ritoccata la foto dai” o ancora “Da Ma come ti vesti a ma come ti pesti“.

Enzo Miccio diventa icona sexy

Alla soglia dei 51 anni, Enzo è diventato una vera e propria icona sexy. Il suo corpo non è più mingherlino, ma scolpito come se fosse una statua. Ovviamente, c’è anche qualche fan che non apprezza la sua trasformazione fisica, ma Miccio è fiero del lavoro svolto su di sè nell’ultimo anno.