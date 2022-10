Enzo Miccio mostra la trasformazione fisica: la foto con gli addominali scolpiti sconvolge i fan.

Fino a qualche tempo fa, Enzo Miccio mostrava un corpo asciutto ma privo di muscoli e addominali. Nelle ultime ore, però, il wedding planner ha condiviso con i fan la sua trasformazione fisica e tutti sono rimasti senza parole.

Enzo Miccio: la trasformazione fisica

Enzo Miccio, da qualche mese a questa parte, ha deciso di rimettersi in forma. Il wedding planner non ha mai avuto problemi di peso. Il suo corpo, almeno da quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo, è sempre apparso asciutto e quasi privo di muscoli e addominali. E’ proprio puntando su questi due aspetti che Enzo ha dato il via alla sua trasformazione fisica.

La foto di Enzo in versione “Micciogym”

Stando a quanto condivide sui social, Miccio ha iniziato a frequentare quotidianamente la palestra. Grazie ai consigli del personal trainer, la sua trasformazione fisica è ben evidente. Enzo ha condiviso uno scatto post allenamento che lo ritrae con pettorali e addominali scolpiti.

La trasformazione fisica di Enzo Miccio è incredibile

Cinquantuno candeline sul groppone, Enzo sembra ancora un ragazzino. Adesso che il suo corpo è scolpito, il weddin planner è fiero del lavoro fatto negli ultimi mesi.

Non a caso, invece che abiti da sposa e nozze da sogno, ha iniziato a condividere anche gli scatti degli allenamenti. Neanche a dirlo, l’hashtag #Micciogym è d’obbligo.