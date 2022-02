Eolico offshore, Toto: Med Wind, sostenibilità e impatto sociale

Roma, 10 feb. (askanews) – “L’impianto che sorgerà al largo delle coste siciliane ci rende molto orgogliosi. Parte da presupposti fondamentali per noi che sono quelli del rispetto dell’ambiente. Per questo ci siamo rivolti ad esperti italiani e internazionali per avere la sicurezza che l’impianto non avesse alcun impatto sull’area interessata dall’opera”.

Lo ha sottolineato ad askanews Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia, in occasione della presentazione a Napoli dello studio ‘Mediterraneo, il mare delle meraviglie.

Rinnovabili e pesca sostenibili: la ricerca scientifica per la tutela del Mare Nostrum’, intervenendo sul progetto Med Wind nel Canale di Sicilia.

“Avrà invece impatto sul tessuto sociale, gli investimenti sono importanti, circa 9 miliardi di euro – ha proseguito Toto -. Le ricadute che hanno studiato per noi i tecnici di Deloitte mostrano un impatto fortissimo sia dal punto di vista

occupazionale, parliamo di 6000 persone nel periodo della costruzione e circa 700/1000 unità continuamente impiegate nell’arco dei 25 anni di operation del parco.

Ma ci sarà anche un impatto sulla bolletta: le stime parlano di circa 100 milioni all’anno di risparmio per le famiglie siciliane per 25 anni,

quindi 2,5 miliardi di risparmio sulla bolletta”.