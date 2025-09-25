Epic Games accusa Google di abuso di monopolio nel mercato delle app Android

La battaglia legale tra Epic Games e Google ha preso una piega drammatica. La compagnia di videogiochi accusa il colosso tecnologico di monopolizzare il mercato delle app su dispositivi Android. Questa controversia, iniziata nel 2020, ha raggiunto un punto cruciale nel 2023, quando Epic ha ottenuto una vittoria in un processo che ha messo in luce le pratiche commerciali di Google.

Il contesto della causa

Nel 2020, Epic Games, nota per il popolare gioco Fortnite, ha intentato una causa contro Google, sostenendo che l’azienda stesse ostacolando la concorrenza sul suo sistema operativo Android. Secondo Epic, Google avrebbe violato le leggi antitrust degli Stati Uniti, limitando le opzioni per gli utenti e gli sviluppatori di app. Questo ha portato a un processo che ha attirato l’attenzione degli esperti di diritto e dei media di tutto il mondo.

La decisione della giuria

Nella sentenza del 2023, una giuria di San Francisco ha dato ragione a Epic, stabilendo che Google aveva effettivamente stretto la sua presa sul mercato delle app. Questo verdetto ha costretto Google a fronteggiare l’ingiunzione emanata dal giudice federale James Donato, che richiedeva modifiche fondamentali al Google Play Store. La decisione ha avuto ripercussioni dirette su oltre 100 milioni di utenti Android negli Stati Uniti.

Le implicazioni dell’ingiunzione

In seguito alla sentenza, il giudice ha ordinato a Google di consentire agli utenti di scaricare store di app concorrenti e di rendere il catalogo del Play Store accessibile ai rivali. Inoltre, Google è stato costretto a permettere agli sviluppatori di inserire link esterni nelle loro app, dando così la possibilità agli utenti di bypassare il sistema di fatturazione di Google. Queste modifiche potrebbero alterare radicalmente il panorama delle app su Android, rendendo il mercato più aperto e competitivo.

Le conseguenze per Google

Google ha reagito con fermezza a queste disposizioni. L’azienda ha presentato un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, chiedendo di sospendere l’ingiunzione, definendola senza precedenti e dannosa per la sua reputazione. Secondo Google, l’attuazione delle modifiche richieste avrebbe messo in difficoltà non solo loro, ma anche circa 500.000 sviluppatori e milioni di utenti.

Prossimi passi nel processo legale

La compagnia di Mountain View ha fissato un termine per la Corte Suprema, chiedendo una decisione entro il 17 ottobre. Google prevede di presentare il proprio appello entro il 27 ottobre, il che potrebbe portare il caso all’attenzione dei giudici durante il loro prossimo mandato, che inizia il 6 ottobre. Nel frattempo, Epic Games ha elogiato la decisione della Corte d’Appello del 9° Circuito, che ha confermato l’ingiunzione, sostenendo che questa vittoria porterà vantaggi agli sviluppatori e ai consumatori.

Le sfide di Google nel panorama legale

Nonostante la sua posizione dominante, Google si trova ad affrontare sfide legali non solo da parte di Epic, ma anche da parte di enti governativi e di consumatori che contestano le sue pratiche nel settore della ricerca e della pubblicità. Queste controversie legali potrebbero avere un impatto significativo sulla strategia commerciale di Google e sulla sua immagine pubblica.

La battaglia legale tra Epic Games e Google rappresenta un momento cruciale nella storia della tecnologia e della concorrenza. La decisione della Corte Suprema avrà ripercussioni durature non solo per le due aziende coinvolte, ma anche per l’intero ecosistema delle app su Android.