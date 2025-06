èpiceno, nuovo brand tra identità culturale e innovazione

Roma, 6 giu. (askanews) – Presentato nel Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno, èpiceno – èco piceno – il Piceno che fa eco! Un nuovo brand del Piceno tra identità culturale e innovazione digitale.

Il Piceno si presenta al mondo con una nuova veste, potente e riconoscibile: èpiceno è il primo brand unitario del territorio: un progetto del Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Bim Tronto, nato con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza culturale, artistica, naturale e umana di trentatré comuni, uniti oggi in un’identità nuova, condivisa e profondamente contemporanea.

Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno:

“Abbiamo presentato èpiceno – èco piceno, il brand dell’intero territorio Piceno – spiega Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli -. Portiamo avanti il progetto di Città Metromontana: una città che vuole prendersi cura di tutti i territori, dalla montagna al mare, per valorizzare a livello turistico le esperienze uniche ed irripetibili che puoi vivere nel Piceno.”

Il nuovo marchio e il piano di comunicazione digitale sono stati lanciati in un evento aperto alla cittadinanza, alle istituzioni e agli operatori culturali.

Claudia Conte, giornalista e moderatrice:

“33 comuni insieme per un brand unitario che condivide lo stesso pensiero: quello di far sentire l’eco del piceno, rispettando le tradizioni ma guardando con innovazione verso il futuro”.

Un messaggio di condivisione del progetto è arrivato dal deputato Gianluca Caramanna (potete usarlo pure per sottopancia, On. Caramanna, Deputato):

“Creare un nuovo brand è sempre importante per mettere in rete tutta l’offerta turistica del territorio, valorizzando le vostre bellezze culturali enogastronomiche. La vostra splendida città, ma tutto l’hinterland del Piceno, è straordinario: va messo non soltanto in rete, ma va adeguatamente promosso”.

Il progetto prevede l’attivazione di un sistema integrato di strumenti e canali. Sono già online i profili social Instagram e Facebook con il nome @epiceno, a cui seguiranno diversi strumenti, tra cui una piattaforma digitale dedicata.

Nel corso della presentazione, è intervenuto anche l’artista Omar Galliani, molto legato alla città di Ascoli:

“Ascoli mi appartiene un po’ già da tanti anni, dopo una mostra fatta a Palazzo dei Capitani a seguito di un doloroso viaggio attraverso le aree colpite dal terremoto. Lì è nata l’idea di fare questo gesto, questa mostra legata alla bellezza, una bellezza che non si interrompe nonostante il dolore”.

èpiceno – èco piceno è pensato come un palcoscenico diffuso che rafforzerà la reputazione culturale del territorio, a livello nazionale e internazionale, promuovendo il patrimonio storico-artistico, gli eventi culturali, le tradizioni locali e le prospettive future: una vera e propria piazza virtuale in cui la cultura, in continuo divenire, diventa esperienza.