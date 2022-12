Epidemia di Streptococco in Regno Unito: sono morti molti bambini

Epidemia di Streptococco in Regno Unito: sono morti molti bambini ma i medici spiegano che non stanno circolando nuovi ceppi nel paese

In questi giorni si registra una vera epidemia di Streptococco nel Regno Unito: sono morti molti bambini e quelle gravi forme di di infezione hanno messo in allarme le autorità sanitarie della Gran Bretagna.

Ma cosa sta accadendo oltre Manica? Il dato è che la serialità dei decessi sta creando allarme diffuso. I media che stanno affrontando il tema spiegano che in Gran Bretagna già sei bambini sono morti nell’ultima settimana.

Attenzione: all’esito delle indagini epidemiologiche ed infettivologiche rese ancor più puntuali dopo l’arrivo della pandemia da Covid 19 le autorità sanitarie britanniche hanno accertato che infezioni e decessi sono in nesso causa-effetto con delle gravi infezioni di streptococco A.

Si tratta, da quanto si apprende, di quel batterio che normalmente è all’origine della scarlattina. Le autorità sanitarie britanniche hanno anche spiegato che l’ultimo episodio di infezioni da streptococco A, nel 2017-2018, aveva provocato quattro decessi.

Nessun nuovo ceppo ma più circolazione

I medici del Regno Unito ritengono tuttavia che allo stato attuale non vi siano prove dell’emergere di un nuovo ceppo e l’aumento dei contagi sembra dovuto semplicemente “a una maggiore circolazione del microrganismo, in particolare per quel che riguarda i casi di scarlattina”.