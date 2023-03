Epilogo fatale, è annegato il bimbo di 4 anni scomparso a Rovigo

Epilogo fatale per le ricerche partite ormai nella giornata di ieri, è annegato il bimbo di 4 anni scomparso a Rovigo ed a Villanova del Ghebbo si è consumata una immane tragedia con il corpicino ritrovato dai sub dei Vigili del Fuoco. La notizia è di queste ore ed è stata battuta dall’Ansa e ripresa da molti media territoriali e nazionali. Purtroppo è morto annegato nel fiume Adigetto il bambino di 4 anni del quale si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri.

Annegato il bimbo di 4 anni scomparso

Le ricerche erano scattate immediatamente in quel di Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo. E sulla scorta della necessità assoluta di fare presto i vigili del fuoco avevano proseguito nelle ricerche anche dopo l’arrivo del buio. Purtroppo le stesse hanno dato esito alla fine, ma esito tragico: gli uomini rana del 115 hanno individuato il corpicino poco prima della mezzanotte, tutto questo mentre in gommone compivano l’ennesima perlustrazione del tratto di fiume.

Il corpo era a circa 700 metri dalla riva

Da quanto si apprende il corpicino del piccolo galleggiava a circa 700 metri dal punto in stava giocando sulla riva quando è scomparso. Cause oggettive e dinamiche della tragedia sono al vaglio degli inquirenti che stanno raccogliendo elementi e testimonianza per ricostruire l’accaduto fino all’esito straziante.