Tre ragazze sono state filmate mentre su un treno hanno preso in giro un’altra passeggera, di origine cinese. Il video è stato diffuso su TikTok.

Episodio di razzismo su un treno: tre ragazze prendono in giro una signora cinese

Tre ragazze sono state filmate su un treno che porta dal Lago di Como a Milano, mentre prendevano in giro una passeggera di origine cinese. Il video è stato girato da Mahnoor Euceph, influencer e regista statunitense, di origine pakistana. Nel video pubblicato su TikTok si vedono le tre ragazze mentre ripetono il saluto cinese, storpiandolo volutamente, mentre ridono, con tono razzista. “Mai nella mia vita ho sperimentato un razzismo così palese, è stata un’esperienza disumanizzante” ha dichiarato Euceph.

Le immagini sono diventate virali in poche ore, superando i 15 milioni di visualizzazioni. Euceh ha spiegato che la donna vittima delle prese in giro è la madre del suo fidanzato, che è metà cinese. “Mi fissavano e ridevano. All’inizio le ho ignorate, poi le ho fissate” ha scritto nella descrizione, spiegando di aver chiesto loro se c’erano dei problemi. A quel punto loro hanno iniziato a ripetere il saluto cinese con un tono di voce razzista, insieme ad altre cose in italiano che non capiva. Per questo la regista ha deciso di registrare il video.

Le ragazze sono state riconosciute: il messaggio di scuse

Dopo poco tempo le ragazze nel video vengono riconosciute dagli utenti, che hanno diffuso i loro nomi, i luoghi in cui lavorano e le università in cui sono iscritte, ovvero Bicocca, Iulm e Cattolica di Milano. Il video viene poi condiviso nelle pagine social di queste università, mentre gli utenti chiedono di condannare questo comportamento razzista. Bicocca sembra non aver preso provvedimenti, Iulm ha disattivato i commenti nei post, mentre Cattolica ha deciso di condannare l’episodio e prendere le distanze.

Le ragazze hanno dovuto disattivare o rendere anonimi i profili social, poi una di loro ha deciso di mandare un messaggio a Euceph, provando a spiegare che lei e le sue amiche non volevano essere offensive e scusandosi per accaduto. In un secondo messaggio sostengono che la diffusione del video abbia attirato bullismo nei loro confronti. “Il fatto che anche dopo essere stata svergognata pubblicamente da milioni di persone, tu stia cercando di manipolarmi mostra non solo che si tratta di scuse completamente false, ma anche che sapevi esattamente cosa stavi facendo” le ha risposto la regista, che ha invitato le ragazze a prendersi le loro responsabilità.