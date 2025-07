Epstein, i senatori democratici Usa chiedono pubblicazione documenti

Roma, 31 lug. (askanews) – I senatori democratici statunitensi hanno attivato la “Rule of Five”, una rara procedura legale, per cercare di costringere il Dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i documenti relativi al caso Jeffrey Epstein. Chuck Schumer, leader della minoranza democratica al Senato:

“La nostra richiesta riguarda tutti i documenti, i verbali, le prove e gli altri materiali in possesso del Dipartimento di Giustizia e dell’FBI relativi al caso Stati Uniti contro Jeffrey Epstein.

Sebbene la tutela dell’identità delle vittime debba rimanere una priorità assoluta, il pubblico ha il diritto di sapere chi ha permesso, era a conoscenza o ha partecipato a una delle più efferate organizzazioni di traffico sessuale della storia”, ha detto Schumer.

Da quasi un mese Donald Trump non riesce a scrollarsi di dosso la vicenda, tornata al centro dell’attenzione pubblica con la pubblicazione di un promemoria da parte della sua amministrazione, in cui si annuncia che non verrà avviata alcuna nuova indagine sulla rete di traffico sessuale del finanziere, morto in carcere nel 2019 prima del processo per reati sessuali.

“Dopo aver promesso piena trasparenza per anni, ogni volta che Trump, la sua amministrazione e i leader repubblicani hanno avuto la possibilità di essere trasparenti sui file di Epstein, hanno scelto di nascondersi. Le evasioni, i ritardi, le scuse, non sono solo strane, sono allarmanti. Viene da chiedersi: se non c’è nulla da nascondere, perché tutta questa evasività? Trump dovrebbe smetterla di nascondersi dalla verità, dovrebbe smetterla di nascondersi dal popolo americano”, ha aggiunto Schumer.