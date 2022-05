Equitazione: Cozzoli, 'con Piazza di Siena Roma torna al centro del mondo dopo Internazionali'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Roma ritorna al centro del mondo dopo pochi giorni, dopo il successo straordinario degli Internazionali di tennis, una festa di sport di base e di alto livello e analogamente Piazza di Siena sarà una festa di sport.

Tre credo siano le parole chiave di questa edizione: tradizione, sostenibilità e innovazione". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli alla presentazione del concorso ippico di Piazza di Siena. "La tradizione perchè seguivo il concorso sin da bambino, ha fatto la storia di Roma, della città, del Paese, è un evento non solo sportivo ma anche di attrazione turistica. Sostenibilità perchè siamo in uno stadio naturale e lì siederanno gli spettatori e gratuitamente.

Sport e Salute e Fise come ogni anno voglio consolidare una legacy con la città, con 3500 metri quadri di inerbimento accanto al campo di gara che arricchiscono questa straordinaria location. Oltre ad una bio architettura a impatto zero. Innovazione perché lo sport non deve avere paura dell'innovazione ma cogliere le possibilità e opportunità del cambiamento. Lanciamo il metaverso, vogliamo essere attrattivi anche verso i giovani che hanno popolato gli Internazionali e possono popolare anche questa manifestazione", ha concluso Cozzoli.