Equitazione: Europei salto ostacoli, cambio nell'Italia team, Turturiello al posto di Ciriesi

Milano, 23 ago. – (Adnkronos) – Avvicendamento nel Team Italia che dal 30 agosto al 3 settembre prenderà parte ai Campionati d’Europa senior di salto ostacoli, qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma all’Ippodromo Snai di Milano San Siro. Francesco Turturiello in sella a Made In’t Ruytershof entra al posto dell’agente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi e della sua Cape Coral. La scelta è stata presa per garantire il rispetto di Cape Coral. All’ultimo controllo, infatti, sono stati registrati dei valori che, sebbene non gravi, ancora non garantiscono il completo stato di perfetta forma della cavalla atleta, che insieme a Francesca Ciriesi rappresenta un importante binomio per la nazionale di salto ostacoli. La circostanza ha indotto quindi lo staff federale a preservare la compagna di gara di Francesca Ciriesi in questo Campionato d’Europa, anche in previsione dei futuri impegni agonistici che potrebbero vedere impegnata la nazionale italiana. Il Team Italia per l’appuntamento continentale, che mette in palio alle nazioni che non abbiano già ottenuto la qualifica tre posti per le Olimpiadi di Parigi 2024, sarà dunque composto da Emanuele Camilli con Odense Odeveld, primo aviere scelto Giampiero Garofalo con Max Van Lents Schrans, appuntato Emanuele Gaudiano con Crack Balou e dal graduato scelto dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi con Highlight W e da Francesco Turturiello in sella a Made In’t Ruytershof. La squadra italiana scenderà in campo agli ordini del Capo equipe e selezionatore della nazionale Marco Porro che sceglierà i quattro binomi che parteciperanno alla gara a squadre e il quinto che prenderà parte, invece, al Campionato Europeo a titolo individuale.