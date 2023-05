Equitazione: Fise, gli azzurri convocati per Piazza di Siena

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – La Federazione Italiana Sport Equestri ha inoltrato oggi la convocazione ufficiale ai cavalieri e alle amazzoni italiane che prenderanno parte al 90° CSIO di Roma Piazza di Siena – Master fratelli d’Inzeo, in programma a Villa Borghese (Roma) dal 25 al 28 di maggio prossimo. Sono in tutto 27 gli azzurri che calcheranno l’ovale erboso nell’ineguagliabile cornice di Villa Borghese. Cinque faranno parte della squadra di Coppa delle Nazioni Intesa SanPaolo in programma venerdì 26 maggio (ore 14,30). Altri dieci avranno accesso, previa qualifica da ottenere durante le gare dello CSIO, al Rolex Gran Premio Roma che si svolgerà domenica 28 maggio (ore 12,30). I rimanenti binomi prenderanno parte a tutte le altre gare previste dal palinsesto sportivo del concorso internazionale ufficiale fatta eccezione per Coppa delle Nazioni e Gran Premio. A far parte del Team Italia di Coppa delle Nazioni saranno, dunque, il binomio Campione d’Italia in carica, composto da: Piergiorgio Bucci su Cochello, assistente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi su Cape Coral, Antonio Garofalo su Conquestador, primo aviere scelto e Campione d'Italia in carica Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans e appuntato dei Carabinieri Emanuele Gaudiano su Chalou. Tra i cinque azzurri, il capo equipe e Selezionatore della nazionale italiana, Marco Porro, individuerà il quartetto da mandare in campo nella gara a squadre di venerdì 26 maggio.

Ecco tutti gli altri azzurri convocati a titolo individuale. Individuali con Gran Premio: Fabio Brotto su Vanità delle Roane, Emanuele Camilli su Odense Odeveld, Primo aviere scelto Lorenzo De Luca su Curcuma il Palazzetto, Michol Del Signore su Irish Coffee, Guido Grimaldi su Messi 7, Appuntato scelto Massimo Grossato su Cash du Pratel, Primo graduato Giulia Martinengo Marquet su Scuderia 1918 Calle Deluxe, Riccardo Pisani su Charlemagne Jt, Francesco Turturiello su Made In’t Ruytershof, Graduato scelto Alberto Zorzi su Stakalite. Individuali senza Gran Premio: Antonio Alfonso su Navano Van’t Oud-Vliegveld, Filippo Bassan su Candy Rose, Primo graduato Emilio Bicocchi su Sevillana del Terriccio, Omar Bonomelli su Chippendel de la Tour, Carabiniere Giacomo Casadei su Ballantine di Villagana, Appuntato scelto Bruno Chimirri su Your Lord d’Acheronte, Elisa Chimirri su Calandro Z, Carabiniere scelto Francesco Correddu su Necofix, Eugenio Grimaldi su Ibiza, Emiliano Liberati su Dooley WV, Gianluca Quondam su Chaccbay, Graziano Tazzi su Carthusia del Colle.