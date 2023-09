Equitazione, Global: arrivano le Iron Dameso

Roma, 14 set. (askanews) – Con un emozionante teaser è stato presentato all’Autodromo di Vallelunga il nuovo team al femminile delle Iron Dames di salto ostacoli che dal 2024 gareggerà nel circuito di equitazione mondiale del Longines Global Champion Tour. Nato nel 2018 come unico team al femminile nel motorsport per promuovere la parità di genere negli sport misti da un’idea di Déborah Mayer, imprenditrice svizzera, pilota e presidente della FIA (Federazione internazionale automobilismo) Women in Motorsport Commission, la neonata rappresentativa in rosa gareggerà nella competizione a squadre della Global Champions League come Cannes Stars. Presenti alla conferenza il Presidente del Longines Global Champions Tour Jan Tops, la Presidente Iron Dames Déborah Mayer, le pilote Iron Dames Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting, Natalia Granada e Doriane Pin, e le nuove amazzoni Natalie Dean, Katrin Eckermann, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Sophie Hinners e Kim Emmen.