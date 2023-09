Equitazione, Global di Roma ai Madrid in Motion

Roma, 16 set. (askanews) – Colpo d’occhio delle grandi occasioni al Circo Massimo di Roma per la prima giornata di gare del Longines Global Champions Tour, la “Formula 1 dell’equitazione” ha vissuto un venerdì ricco di emozioni grazie alla competizione a squadre della Global Champions League. Ad aggiudicarsi la tappa a squadre del concorso capitolino i Madrid in Motion (4/132″15) che sono saliti sul gradino più alto del podio davanti ai Paris Panthers (8/130″61) e agli Istanbul Warriors (8/131″90). Successo per Lorenzo De Luca su Don Vito nella 155 a tempo GCL – First Competition, mentre il francese numero due al mondo Julien Epaillard si è aggiudicato l’individuale da 160 del secondo round.