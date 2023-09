Equitazione: Nations Cup, scelti azzurri per la finale di Barcellona, ultima chance per Parigi

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Ultima chance per la Nazionale di salto ostacoli. Gli azzurri prenderanno parte alla finale di Nations Cup, in programma a Barcellona, in Spagna, dal 27 settembre al 1° ottobre. Si tratta dell’ultima occasione a disposizione dell’Italia per qualificarsi a...

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Ultima chance per la Nazionale di salto ostacoli. Gli azzurri prenderanno parte alla finale di Nations Cup, in programma a Barcellona, in Spagna, dal 27 settembre al 1° ottobre. Si tratta dell’ultima occasione a disposizione dell’Italia per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: per l’impresa sono stati convocati Emanuele Camilli su Odense Odeveld, Lorenzo De Luca su Carlson 86, Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans ed Alberto Zorzi su Highlight W. Il nome del quinto cavaliere verrà comunicato lunedì 18 settembre. Conquisterà la carta olimpica la migliore squadra della classifica finale tra quelle non ancora qualificate ai Giochi.