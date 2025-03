Equitazione, un francobollo dedicato a Raimondo d'Inzeo

Roma, 21 mar. – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I Valori sociali” dedicato al Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri e campione olimpico di salto ostacoli Raimondo d’Inzeo, nel centenario della sua nascita.

Alla cerimonia di presentazione e annullo filatelico, che si è tenuta nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini a Roma, svoltasi martedì 18 marzo, hanno partecipato tra gli altri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, la famiglia d’Inzeo rappresentata dai figli di Raimondo: Susanna e Guido, i rappresentanti di Poste Italiane e dell’Istituto Poligrafico eZecca dello Stato. Nutrita la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri che oltre al Comandante generale ha visto presenziare il Generale di Corpo d’Armata del Massimo Mennitti (Comandante dell’unità mobile e speciali Palidoro), il Generale di Brigata Alberto Maestri (capo del 5° reparto), il Colonnello Alessandro Barone (comandante del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo), il Colonnello Andrea Desideri (comandante del centro sportivo). Insieme a loro anche l’appuntato scelto Q.S. Stefano Brecciaroli, cavaliere della nazionale italiana di Completo con cinque partecipazioni olimpiche all’attivo nel suo curriculum.

Non ha, certamente, bisogno di presentazioni Raimondo d’Inzeo che, insieme al fratello Piero, ha fatto la storia degli sport equestri azzurri.

Nel suo palmarés figurano le più importanti vittorie internazionali, la partecipazione a ben otto edizioni dei Giochi olimpici. Tra i suoi successi più prestigiosi, impossibile dimenticare l’oro individuale alle Olimpiadi di Roma del 1960, l’argento individuale di Melbourne 1956 e i quattro bronzi di Melbourne 1956, Roma 1960, Tokyo 1964 e Monaco 1972, per un totale di sei medaglie a cinque cerchi (tra individuale e squadra).

La vignetta del francobollo raffigura, in primo piano, il generale d’Inzeo in posa a cavallo. Sullo sfondo l’atleta è ritratto durante una performance agonistica. Il bozzettista è Giustina Milite. Il francobollo emesso dal Mimit, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà distribuito da Poste Italiane in duecentocinquantamila esemplari. È possibile acquistarlo presso gli sportelli filatelici di Poste Italiane.