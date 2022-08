Equivoco in una Rsa del Piemonte: “Vostra madre è morta”, ma si trattava di un’altra persona

Accade in una Rsa del Piemonte. I familiari erano stati avvisati della morte della madre, poi il grosso equivoco: c'era stato uno scambio di persona.

Erano stati avvisati della morte della madre, poi la scioccante scoperta all’obitorio quando hanno saputo che in realtà ad essere deceduta era un’altra ospite dell’istituto. Questo è stato l’errore di una nota Rsa di Torrazza Piemonte.

Stando a quanto riporta newsprima.it, la donna si trovava nella sua camera e per fortuna stava bene e in salute.

Inevitabile lo sgomento dei familiari della donna che hanno comunque tirato un sospiro di sollievo non appena hanno saputo ciò che era successo.

Avvisano che la madre è morta: l’errore della Rsa del Piemonte

Sono due i familiari che sono stati coinvolti in questo equivoco. Da una parte i parenti della donna, dall’altra la famiglia dell’anziana che era realmente deceduta e che era stata portata in obitorio.

Questi ultimi sono stati prontamente avvisati non appena fatte le dovute verifiche, quindi le dovute spiegazioni su ciò che era avvenuto.

Come si è arrivati all’errore

A spiegare come si era arrivati a commettere l’errore è stato il direttore generale della casa per anziani Mario Modolo. Quest’ultimo – si legge ancora dalla testata – ha affermato che i due nominativi sono stati scambiati involontariamente e che non appena verrà individuato il responsabile, verranno presi severi provvedimenti verso quest’ultimo.