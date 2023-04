Equo compenso, Donzelli (FdI): "Dignità ai professionisti"

Roma, 12 apr. (askanews) – “Approvata finalmente la legge sull’equo compenso, la legge che aveva fortemente voluto fin dalla legislatura precedente Giorgia Meloni. È un primo passo per dare dignità ai liberi professionisti. Strumento fondamentale per la nostra nazione, per l’equità anche sociale del nostro sistema economico. Grazie a Fratelli d’Italia, grazie anche alla maggioranza e al governo Meloni arriva finalmente un po’ di giustizia per i liberi professionisti in Italia”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio nel corso di un flash mob organizzato dal gruppo parlamentare di FdI dopo il voto della Camera sul provvedimento.