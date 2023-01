Home > Askanews > Equo compenso, Violo: bene ok Camera, avviare estensione obbligo Equo compenso, Violo: bene ok Camera, avviare estensione obbligo

Roma, 26 gen. (askanews) – “Grande soddisfazione per il via libera della Camera al disegno di legge sull’equo compenso, un via libera dato all’unanimità. E’ un importante punto di partenza ma ha la necessità di essere avviato con l’estensione dell’obbligo del rispetto delle regole dell’equo compenso a tutti i committenti. Positiva anche l’istituzione di un osservatorio nazionale sull’equo compenso, a cui parteciperà un rappresentante per ciascun ordine professionale. E’ stata una battaglia di grande civiltà dei professionisti, per un provvedimento che inoltre garantisce il diritto dei cittadini a ricevere servizi professionali di qualità”. Così il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, commenta il via libera della Camera alla norma sull’equo compenso.

