Un uomo di 51 anni era ai domiciliari a Riccione, ma è stato avvistato mentre passeggiava a Napoli.

È stato fermato e arrestato, con l’accusa di evasione e di false dichiarazioni sull’identità.

LEGGI ANCHE: Evade dagli arresti domiciliari per andare a lavorare in nero

Era ai domiciliari a Riccione, ma è stato beccato a passeggio a Napoli: arrestato 51enne

Un uomo di 51 anni si trovava agli arresti domiciliari a Riccione, ma è stato sorpreso dai carabinieri mentre passeggiava tranquillo lungo le strade della città di Napoli. Il 51enne è stato arrestato dai carabinieri e al momento si trova nel carcere di Poggioreale.

L’uomo ora deve rispondere alle accuse di evasione dai domiciliari e di false dichiarazioni sulla sua identità.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri a Napoli

L’uomo è stato sorpreso nel pomeriggio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Gli agenti lo hanno fermato mentre si trovava in via Germi. L’uomo di 51 anni ha cercato di eludere il controllo fornendo agli agenti delle false generalità. Questo atteggiamento non ha impedito ai carabinieri di approfondire e gli accertamenti hanno portato alla verità.

Il 51enne doveva essere ai domiciliari a Riccione, ma stava passeggiando per Napoli.