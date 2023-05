Era evaso dai domiciliari, a Siracusa 45enne finisce in carcere

Era evaso dai domiciliari ma finisce in carcere per aver violato la disposizione con cui poteva uscire solo per lavoro

Per i militari che lo hanno intercettato è bastato effettuare un controllo per accorgersi del suo stato: arriva dalla Sicilia la vicenda di un uomo che era evaso dai domiciliari, per quel motivo dunque a Siracusa un 45enne locale finisce di nuovo in in carcere. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia l’uomo è stato fermato ed associato dai carabinieri presso l’istituto di detenzione cittadino, in regime di custodia severa.

Evaso dai domiciliari finisce in carcere

Da quanto si apprende grazie ad una velina dell’Arma i carabinieri della sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 45enne “per evasione dagli arresti domiciliari”: Il comunicato della Benemerita spiega che l’uomo, già arrestato lo scorso febbraio “per detenzione di sostanze stupefacenti e sottoposto ai domiciliari con permesso di recarsi al lavoro”, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione in orari non consentiti.

Non era né al lavoro né a casa sua

In pratica non era al lavoro e non era a casa dove sarebbe dovuto essere. A quel punto i militari hanno chiesto all’autorità giudiziaria un “provvedimento di aggravamento che è stato emesso rapidamente”. Per quel motivo e dietro disposizione il 45enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere Cavadonna di Siracusa.