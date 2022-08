Era stato folgorato nel giardino di casa: Adriano Varner è morto a 74 anni

Le sue condizioni si erano rivelate essere fin da subito critiche. Adriano Verner purtroppo non ce l'ha fatta.

Circa una decina di giorni fa era rimasto folgorato mentre stava svolgendo alcuni lavori in giardino. Purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare. Adriano Varner è morto all’età di 74 anni.

A seguito del dramma che si era consumato lo scorso 16 agosto, le sue condizioni si erano rivelate essere molto critiche e le ferite troppo gravi.

Ciò aveva richiesto il ricovero al reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove il suo cuore ha smesso di battere.

Morto Adriano Varner: la vicenda

Stando a quanto emerge da una ricostruzione riportata da “Il Dolomiti”, l’uomo si trovava nel giardino della sua abitazione dove stava tagliando l’erba. Proprio in quei frangenti avrebbe tranciato un cavo senza accorgersene. Da lì il dramma: il 74enne è stato colpito da una scarica elettrica dopo essersi avvicinato al cavo e averlo toccato.

Il ricovero in ospedale

I soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118 sono stati tempestivi. Quest’ultimi, una volta allertato il 112, sono giunti sul posto con l’ambulanza e l’automedica. Poi il ricovero all’ospedale Santa Chiara dove è stato portato in codice rosso. Nel corso di questi 10 giorni non sarebbe stato riscontrato alcun miglioramento, infine il sopraggiunto decesso di queste ultime ore. Le esequie sono state fissate il prossimo lunedì 29 agosto a Vigolo Baselga.