Erasmo Genzini diventerà papà, la gioia in un post

La bellissima notizia che Erasmo Genzini diventerà papà e la gioia in un post con quale annuncia il lieto evento ai fan e fa una dedica alla compagna

Erasmo Genzini diventerà papà e la gioia dell’attore sta tutta in un post che lui ha condiviso sui suoi account social in queste ore. Post che in realtà non è solo un benvenuto alla nuova vita ma anche e soprattutto una commovente dedica social alla futura mamma Federica Esposito.

Futura mamma che in un video riceve con tanta commozione il bacio tenero sul pancione di Erasmo. Video e un post stanno spopolando su Instagram e sono spot in cui l’attore racconta e descrive ai suoi fan la felicità per questa notizia che cambierà la sua vita.

L’attore Erasmo Genzini diventerà papà

Erasmo Genzini è un volto noto delle fiction tv ed è un personaggio che noto lo è diventato in particolare grazie a “Che Dio ci aiuti”.

Ecco la stupenda dedica dell’attore campano alla sua compagna, con cui ha una storia d’amore da diversi anni. Dal canto suo la futura mamma, Federica Esposito, ha pubblicato anche lei alcune foto accompagnandole con la frase: “Mancavi solo tu”. Il video è molto romantico e i due camminano mano nella mano bagnasciuga. Ha scritto Erasmo: “Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato”.

“Sei dentro ogni nostro pensiero”

E ancora: “Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta”. Poi la chiosa bellissima: “Sei in ogni bacio della buonanotte , in ogni carezza , in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo. Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo. Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi”.