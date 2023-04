Erasmus: Boschi (Iv), 'dalla Spagna profonda ingiustizia, ora Commissione su incidente'

Roma, 28 apr (Adnkronos) – "La Spagna dichiara chiuso il caso dell’incidente in cui persero la vita 13 studenti in Erasmus, tra cui 7 ragazze italiane. Nessun responsabile accertato". Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi, deputata di Iv.

"Ero insieme alle famiglie di Elena, Lucrezia, Elisa, Francesca, Valentina, Elisa, Serena quando abbiamo accolto le loro spoglie mortali che rientravano in Italia per l’ultima volta, per l’ultimo viaggio. Sono stata al fianco delle loro famiglie in questi lunghi anni in cui non si sono mai stancate di chiedere giustizia per le loro figlie. Oggi, resta un senso di profonda ingiustizia e di amarezza”, prosegue Boschi.

"Mi auguro che la commissione di inchiesta che abbiamo proposto in Parlamento possa aiutare a dare delle risposte. Noi non le dimenticheremo", conclude.