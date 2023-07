Erdogan: "Adesione della Svezia alla Nato non prima di ottobre"

Roma, 12 lug. (askanews) – L’adesione della Svezia alla Nato “non” sarà approvata “prima di ottobre”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando in una conferenza stampa dopo il vertice Nato a Vilnius.

“C’è una pausa parlamentare di due mesi. Ovviamente, non è possibile uscire da questa pausa a ottobre. In effetti, ci sono diversi accordi internazionali da esaminare, molte proposte legislative che devono essere discusse in ordine di importanza. Verranno calendarizzati e questo passo che abbiamo fatto (l’ingresso della Svezia nella Nato, ndr) avrà il suo posto tra questi. Il nostro obiettivo è finire questo processo al più presto possibile”.