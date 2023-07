Erdogan afferma che l'Ucraina "merita" di aderire alla Nato

Istanbul, 8 lug. (askanews) – L’Ucraina “merita senza dubbio di essere membro della Nato”. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Istanbul, al termine del colloquio fra i due. Erdogan, che finora ha fatto della Turchia il principale mediatore per la pace nel conflitto russo-ucraino, ha fatto questa dichiarazione a pochi giorni dal vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, e in cui l’adesione del’Ucraina sarà sul tavolo dei leader dell’alleanza atlantica, di cui anche la Turchia fa parte. Erdogan ha anche annunciato che dovrebbe ricevere il presidente russo Vladimir Putin in Turchia ad agosto. .