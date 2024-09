Erdogan con al Sisi: più cooperazione Turchia-Egitto su gas e energia

Ankara, 4 set. (askanews) - La Turchia vuole approfondire i legami con l'Egitto in materia di gas naturale ed energia nucleare. Lo ha sottolineato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo i colloqui con il suo omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ad Ankara. Parlando in una conferenza stampa...

Ankara, 4 set. (askanews) – La Turchia vuole approfondire i legami con l’Egitto in materia di gas naturale ed energia nucleare. Lo ha sottolineato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo i colloqui con il suo omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ad Ankara. Parlando in una conferenza stampa congiunta con al Sisi, Erdogan ha affermato che i due Paesi hanno riaffermato la volontà di migliorare le relazioni in ogni settore, tra cui il commercio, la difesa, la salute, l’energia e le questioni ambientali.

I ministri dei due Paesi hanno firmato una serie di accordi.