Erdogan condanna riconoscimento Somaliland e riceve presidente Somalia

Roma, 30 dic. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato il suo omologo somalo, Hassan Sheikh Mohamud, a Istanbul, in Turchia, dopo il riconoscimento da parte di Israele del territorio separatista del Somaliland. La Turchia ha condannato questo riconoscimento, definendolo una “palese ingerenza negli affari interni della Somalia”.

Il Somaliland corrisponde all’ex territorio della Somalia Britannica, a nord-ovest della Somalia, e si è dichiarato indipendente nel 1991, ma non è riconosciuto ufficialmente da nessuno stato tranne Israele, anche se alcuni governi (fra cui Etiopia e Taiwan) mantengono delle forme di rappresentanza nel capoluogo-capitale della regione, Hargeisa.