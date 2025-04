Erdogan: Israele problematico, cerca far implodere rivoluzione Siria

Antalya, 11 apr. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di fomentare divisioni in Siria nel tentativo di “far esplodere” la “rivoluzione” che ha rovesciato il dittatore Bashar al-Assad. “Israele si sta trasformando in un Paese problematico che minaccia direttamente la stabilità della Regione”, ha dichiarato Erdogan a un forum diplomatico ad Antalya, località turistica del Mediterraneo meridionale.

“Israele si sta trasformando in un Paese problematico che minaccia direttamente la stabilità della Regione, soprattutto con i suoi attacchi a Libano e Siria. Gli attacchi di Israele ostacolano anche gli sforzi per combattere l’ISIS. Fomentando affiliazioni etniche e religiose in Siria e incitando le minoranze del Paese contro il governo, sta cercando di far implodere la rivoluzione dell’8 dicembre”.