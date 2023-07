Erdogan: la Turchia nell'Ue aprirà la strada alla Svezia nella Nato

Istanbul, 10 lug. (askanews) – L’apertura della porta dell’Unione europea alla Turchia aprirà la strada all’adesione della Svezia alla Nato, per la quale al momento Ankara oppone il suo veto. È quanto ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, alla vigilia del vertice dell’Alleanza atlantica a Vilnius. Secondo il presidente turco, l’adesione della Svezia alla Nato sarà possibile solo dopo l’ingresso della Turchia nell’Unione europea.

“Vogliamo che tutte le promesse che ci sono state fatte vengano mantenute… La Turchia è stata fatta aspettare per 50 anni alle porte dell’Ue. Dico a questi paesi che ci fanno aspettare, lo dirò a Vilnius: prima aprire le porte alla Turchia verso l’Ue, poi apriremo la strada alla Svezia” per la Nato, “come fatto in precedenza per la Finlandia”, ha detto Erdogan prima di volare a Vilnius per il vertice della Nato.

Il presidente turco ha aggiunto di avere comunicato questa sua posizione al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ha anche affermato che la fine della guerra tra Ucraina e Russia faciliterà il processo di adesione di Kiev all’Alleanza atlantica.