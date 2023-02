Erdogan nelle zone più colpite da sisma: mobilitati tutti i mezzi

Roma, 8 feb. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è recato nella zona più colpita dal sisma in Turchia. Ha visitato la distrutta Kahramanmaras, vicino all’epicentro del terremoto e ha dichiarato che “la situazione è sotto controllo”. Tutti i mezzi necessari “sono stati mobilitati”, ha detto, per “portare a termine questi lavori insieme ai comuni e al coordinamento dell’AFAD (The Disaster and Emergency Management Presidency)”. Il bilancio dei morti del sisma che ha colpito la Turchia e la Siria è salito a oltre 11mila.