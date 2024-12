Erdogan spera "ribelli avanzino senza incidenti, obiettivo Damasco"

Roma, 6 dic. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan auspica che l’avanzata dei ribelli islamisti in Siria “prosegua senza incidenti”, e pensa che il loro obiettivo sia la capitale Damasco. Erdogan afferma inoltre di non aver mai ricevuto una risposta dal presidente siriano Bashar al-Assad per tenere colloqui di riconciliazione.

“Idlib, Hama, Homs e l’obiettivo finale è ovviamente Damasco. L’avanzata degli oppositori continua. La seguiamo con i nostri servizi segreti e i media. Il nostro desiderio è che questa avanzata in Siria continui senza incidenti”.

“Abbiamo telefonato ad Assad. Gli abbiamo detto ‘Vieni, incontriamoci per discutere insieme del futuro della Siria’. Ma sfortunatamente non abbiamo mai avuto risposta positiva da Assad”.