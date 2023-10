Eredi Maggi Group investe nel futuro: con EMA Academy una generazione di giovani specializzati si forma in azienda

(Adnkronos) - L’iniziativa della società di Altamura (BA) mira a colmare il gap tra istruzione e ambiente lavorativo offrendo ai giovani l’opportunità di acquisire competenze direttamente in azienda e preparandoli quindi per un’assunzione futura.Bari, 17 ottobre 2023....

(Adnkronos) – L’iniziativa della società di Altamura (BA) mira a colmare il gap tra istruzione e ambiente lavorativo offrendo ai giovani l’opportunità di acquisire competenze direttamente in azienda e preparandoli quindi per un’assunzione futura.

Bari, 17 ottobre 2023. Eredi Maggi Group di Altamura ha lanciato EMA Academy, un progetto di grande risonanza nell’industria locale. L’azienda, operante nel Sud Italia dal 1933 e specializzata nella produzione di impianti elettrici, fotovoltaici e meccanici, ha dato vita a questa importante iniziativa che mira a fornire una formazione di alta qualità e a creare opportunità concrete di inserimento lavorativo per i nuovi professionisti del settore, come quadristi, elettricisti, idraulici e disegnatori industriali.

«EMA Academy nasce per rispondere alla difficoltà di trovare nuovi talenti per il nostro organico. Si tratta di un progetto innovativo che si concentra sulla formazione interna di giovani promesse, per una loro possibile integrazione nelle nostre aziende. Questo approccio rivoluzionario, unico per l’area dell’Alta Murgia, mira a stabilire un sistema efficiente di gestione tra domanda e offerta di lavoro, profilando in anticipo le competenze richieste per le posizioni professionali», spiega Francesco Maggi, CEO di Eredi Maggi Group.

«Purtroppo la crescente mancanza di personale specializzato, aggravata dalla crisi degli istituti tecnici professionali e dall’insufficiente interazione tra aziende e scuole, rappresenta una criticità nel mondo del lavoro odierno – prosegue Maggi -. In questo senso, la nostra iniziativa, senza scopo di lucro, si distingue per il suo approccio diretto alla formazione delle persone, affrontando questa sfida in modo pratico e mirato».

Sfruttando le solide competenze tecniche già acquisite nel loro percorso educativo precedente, l’azienda pugliese propone agli studenti un percorso formativo che combina 200 ore di teoria con 150 ore di pratica iniziale.

«Nella seconda fase del programma, dedicata agli studenti motivati, offriamo una formazione più specifica per coloro che dimostrano impegno e desiderio di approfondire le proprie conoscenze – illustra Maggi -. A tale scopo abbiamo appositamente allestito spazi e capannoni completamente attrezzati, provvedendo a tutto il materiale necessario per la parte pratica. Il nostro obiettivo è duplice: vogliamo offrire una preparazione su misura per le esigenze delle nostre aziende e al contempo invogliare i giovani a rimanere nella nostra regione. Questo è particolarmente importante qui nel Sud, dove per i giovani il trasferimento al Nord sembra, a volte, l’unica opzione per formarsi e cercare lavoro, magari affrontando difficoltà di alloggio e integrazione. Con EMA Academy intendiamo cambiare questa dinamica, offrendo un futuro promettente e stimolante nella propria comunità locale».

Con oltre 250 dipendenti e un fatturato in costante crescita (80 milioni di euro nel 2022), Eredi Maggi Group si prepara a questa nuova sfida che si traduce anche in un modello per altre realtà imprenditoriali nel Sud: «Questo progetto pilota – conclude Maggi – rappresenta un significativo impegno in termini di risorse e materiali, sostenuto da un ampio piano di espansione e sviluppo: stiamo infatti pianificando l’assunzione di 40 nuove persone. Il nostro auspicio è quello di instaurare collaborazioni proficue con colleghi e associazioni, facilitando lo scambio di esperienze e l’adozione condivisa di approcci più innovativi. Una partnership che costituirebbe, all’atto pratico, un’opportunità di crescita per tutti».

