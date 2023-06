Dopo la morte di Silvio Berlusconi e la celebrazione dei funerali di Stato, si aspetta l’apertura del testamento. Secondo alcune indiscrezioni, Marta Fascino, compagna del Presidente, potrebbe ottenere parecchi soldi e la villa di Arcore.

Eredità Berlusconi: cosa otterrà Marta Fascina?

Stando a quanto sostiene MF – Milano e Finanza, Marta Fascina otterrà una cospicua eredità da Silvio Berlusconi. Il presidente, morto lunedì 12 giugno 2023, è stato salutato con i funerali di Stato mercoledì 14 giugno e adesso verrà cremato e tumulato nella sua residenza di Arcore, dove anni fa aveva fatto costruire una cappella di famiglia.

Marta Fascina otterrà 100 milioni e la villa di Arcore

Anche se al momento non è stato ancora aperto il testamento di Berlusconi, voci di corridoio sostengono che Marta Fascina possa ottenere 100 milioni di euro, la proprietà di una o due ville e la residenza nella celebre Villa San Martino di Arcore.

Eredità Berlusconi: cosa spetta alla famiglia?

Se le notizie sull’eredità di Berlusconi a Marta Fascina fossero vere, significa che la famiglia terrebbe per sé Fininvest. Stando ad alcune stime, in circa 30 anni di attività, l’azienda ha fruttato 2,5 miliardi di euro. Non a caso, ancora oggi è considerata una vera e propria gallina dalle uova d’oro.