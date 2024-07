Erg: prosegue la sua crescita in Francia, avviato parco eolico di Limousin I

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Erg ha completato la costruzione e avviato l’energizzazione del parco eolico di Saint-Maurice-la-Clouère, nel dipartimento della Vienne, in Nouvelle-Aquitaine. Il parco, che beneficia di un regime tariffario con un CfD di 20 anni, è costituito da quattro turbine Vestas V100 da 2,2 MW, per una potenza complessiva di 9 MW e una produzione annua stimata di 19 GWh, pari al fabbisogno energetico di circa 3 mila famiglie.

Il parco eolico di Limousin I, il primo dei tre impianti attualmente in costruzione in Francia per complessivi 60 MW ad essere avviato, rappresenta "un passo avanti nella crescita organica di Erg oltralpe ed è anche un esempio concreto dell’impegno del gruppo in ambito Esg, in particolare nella preservazione della biodiversità" si legge nella nota del gruppo.

I lavori di costruzione sono stati programmati "nel rispetto dei periodi di nidificazione di alcune specie faunistiche locali e, per quanto concerne il paesaggio, sarà realizzata la piantumazione di filari di siepi e arbusti lungo il perimetro del parco".