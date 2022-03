Ergastolo ostativo: Crippa, 'ottimo punto equilibrio'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Con l’approvazione alla Camera della proposta di legge per la riforma del cosiddetto ‘ergastolo ostativo’ compiamo un passo decisivo verso il definitivo aggiornamento di uno strumento fondamentale per il contrasto alla criminalità organizzata”. Lo sottolinea Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.

“Le forze politiche, chiamate a fare bene e in tempi rapidi dopo la sentenza della Consulta, hanno trovato un ottimo punto di equilibrio. Il pericolo rappresentato dalla criminalità organizzata è sempre attuale. Per questo -conclude- non bisogna mai abbassare la guardia".