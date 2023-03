Ergastolo ostativo: ricorso Pezzino, Cassazione rinvia a Sorveglianza L’Aquila per nuovo giudizio

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata rinviando per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila dopo il ricorso presentato dalla difesa di Salvatore Pezzino, 61enne, condannato per mafia e omicidio, che ha già scontato più di trent’anni anni di carcere in regime ostativo, cioè senza alcun beneficio perché non ha mai collaborato. La decisione e’ arrivata dopo l’udienza in camera di consiglio in Cassazione, in seguito alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale, sul caso dell’ergastolo ostativo alla luce delle nuove norme del governo Meloni varate con il dl del 31 ottobre.

La difesa, con l'avvocato Giovanna Araniti, aveva presentato ricorso al tribunale di Sorveglianza chiedendo la liberazione condizionale, e la questione è arrivata prima alla Consulta e poi ai supremi giudici della prima sezione penale che, accogliendo la richiesta della procura generale della Cassazione, hanno rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila.