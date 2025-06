Eric Dane sfila dopo la rivelazione sulla Sla: continuo a recitare

Los Angeles, 19 giu. (askanews) – Eric Dane ha sfilato con il cast della nuova serie tv di Amazon Prime “Countdown” sul grey carpet della premiere mondiale a Hollywood. Interamente girata a Los Angeles, la serie segue le vicende di una task force che cerca di fermare un attacco terroristico e vuole riportare in tv le atmosfere e il ritmo dei film d’azione degli anni ’80, nelle intenzioni del creatore e showrunner Derek Haas.

Parlando con Variety, l’attore ha promesso di continuare a recitare: “È bello essere qui con tutti e vedere le ore e ore di lavoro che abbiamo dedicato a questo progetto prendere vita sullo schermo”. “È sempre fantastico essere sul set… Continuerò a farlo” ha aggiunto. Dane in “Countdown” recita con Jensen Ackles, Jessica Camacho, Elliot Knight, Violett Beane e Uli Latukefu e si sta anche preparando per tornare in “Euphoria” della HBO, nella terza stagione della serie drammatica.