Erika Fantinato morta a 54 anni: investita da un pulmino mentre fa jogging

Investita e uccisa mentre fa jogging: inutili anche i tentativi di rianimarla, non c'è stato nulla da fare per Erika Fantinato, morta a 54 anni.

Una donna di 54 anni è stata investita e uccisa mentre faceva jogging: colpita da un furgone con a bordo degli operai a San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano.

Erika Fantinato travolta e uccisa a 54 anni

È morta a 54 anni Erika Fantinato, residente nella frazione di Cavino, in provincia di Padova.

Stava percorrendo via Brenta, nel piccolo comune di San Giorgio delle Pertiche, quando è stata investita da un pulmino che l’ha praticamente uccisa sul colpo.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando gli agenti della Polizia locale, che sono giunti sul posto insieme con i soccorritori del Suem 118 e i Vigili del fuoco. L’allarme è stato lanciato poco dopo lo scontro, avvenuto questa mattina – mercoledì 7 settembre – mentre la 54enne stava facendo jogging.

L’intervento deri soccorsi e la dinamica dell’incidente

L’uomo alla guida del furgone non ha visto la donna e l’ha investita in pieno: non è chiaro se per un momento di distrazione o per causa esterne. È stato lui a richiedere l’intervento dei soccorritori, che però non hanno potuto fare nulla. Inutili i tentativi di rianimazione: per Erika Fantinato le lesioni riportate nell’impatto con il veicolo sono state fatali.

Il conducente, in stato di shock, è stato soccorso a sua volta e portato in ospedale: per lui si ipotizza l’accusa di omicidio stradale. Dovrà essere sottoposto ad alcoltest per capire se fosse sotto l’effetto di alcol mentre guidava.