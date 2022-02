Eriksen finalmente in campo, primo allenamento col Brentford

Milano, 8 feb. (askanews) – Primo allenamento in campo per Christian Eriksen con il Brentford, la sua nuova squadra inglese che ne ha acquistato il cartellino dopo la rescissione del contratto con l’Inter. Il campione danese, che in Italia non avrebbe potuto giocare a causa dei protocolli sull’idoneità sportiva, presto potrebbe esordire in Premier League otto mesi dopo l’arresto cardiaco in campo e il successivo impianto di un defibrillatore sottocutaneo.