Erion Care, contro il littering fondamentale sensibilizzazione

Roma, 5 apr. (askanews) – Presentati a Roma, alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, i lavori di Erion Care, il primo Sistema italiano di Responsabilità Estesa del Produttore dedicato a prevenire l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco e a garantirne la corretta gestione. Tra i principali impegni del Consorzio Erion Care – nato nel 2022 dall’associazione dei principali player del settore del tabacco, BAT, Imperial Brands, JT International e Philip Morris – c’è, infatti, quello del contrasto al littering, ovvero all’abbandono in spazi pubblici o aperti, intenzionale o involontario, dei piccoli rifiuti, in particolare dei mozziconi. Proprio per sensibilizzare su questo problema, che nel mondo ogni anno conta 4,5 mila miliardi di mozziconi gettati a terra, il Consorzio ha commissionato un Report alla società di consulenza dss+. Iniziativa che giunge all’indomani della direttiva europea Single Use Plastics. “La direttiva europea sulle plastiche monouso – sottolinea Enrico Ziino Presidente di Erion Care – ha, come obiettivo principale, quello di cercare di ridurre il più possibile i rifiuti derivanti dal monouso e contenenti plastiche. All’interno della direttiva c’è un capitolo specificatamente dedicato ai filtri utilizzati nei prodotti del tabacco o commercializzati in combinazione con questi. Questo è il motivo per cui è nato il Consorzio Erion Care, un’associazione no profit, in forma consortile”. Lo studio “L’abbandono dei mozziconi nell’ambiente: strategie e soluzioni per evitarlo”, mette in luce come, nello specifico, in Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici – parchi, giardini, piazze e strade – venga smaltito in modo improprio, abbandonando il rifiuto: si stima che un singolo mozzicone possa contaminare fino a mille litri di acqua e ridurre le possibilità di germinazione dei semi e di sviluppo delle piante. “La missione – prosegue il Presidente di Erion Care – è di cercare di assolvere a pieno gli obiettivi della direttiva, ridurre il più possibile il fenomeno del littering, dell’abbandono di rifiuti di piccola dimensione, nell’ambito del quale i mozziconi ricoprono un peso molto importante”. “Questo gesto molto spesso è considerato irrilevante. Bisogna intervenire dal punto di vista culturale, sociale, bisogna riattivare quel senso civico che a volte fatica ad essere messo in pratica”. “Il rapporto che presentiamo oggi sull’abbandono dei mozziconi – ribadisce da parte sua Letizia Nepi Direttore Generale di Erion Care – ha l’obiettivo di individuare quelle che sono le conseguenze sull’ambiente dell’abbandono dei mozziconi. Ad oggi 4,5mila miliardi di mozziconi vengono abbandonati e la maggior parte viene gettato a terra. Questo è un fenomeno che ha conseguenze molto impattanti sull’ambiente. Abbiamo cercato di metterlo a fuoco e abbiamo anche dato una impostazione positiva con l ricerca delle buone pratiche che fino adesso sono state messe in atto per evitarlo, sia da parte delle pubbliche amministrazioni che delle associazioni ambientaliste che dei produttori”.